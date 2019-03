Abanana poprowadzi komunikację marki Benecol® na Facebooku i Instagramie

6/10 dorosłych Polaków ma zbyt wysoki poziom cholesterolu we krwi. Benecol® już od 17 lat pomaga Polakom skutecznie obniżać poziom cholesterolu we krwi i inspiruje do zdrowego trybu życia.