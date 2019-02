Pierwszy na świecie audiobook regulaminu Facebooka powstał w Polsce

Social media to dzisiaj przede wszystkim Facebook, a ten ma swój regulamin. Czytaliście? Nie? Nie przejmujcie się, większość z nas go nie czytała. Od teraz będziecie mogli go posłuchać w drodze do pracy lub na spotkanie, ponieważ pierwszy na świecie audiobook regulaminu Facebooka powstał w Polsce. Dla swoich słuchaczy przygotował go Łukasz Wołek, twórca podcastu Marketing Ludzkim Głosem.