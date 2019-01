Włącz Facebook Messenger i dołącz do zespołu krakowskiej agencji komunikacji marketingowej

Abanana aktualnie poszukuje osoby na stanowisko stażysta w dziale Public Relations.

Gdzie tu nowatorskie podejście?



Tym razem jednak w przeciwieństwie do standardowych rozmów kwalifikacyjnych ta odbędzie się przy wykorzystaniu chatbota na Facebook Messenger, a udział w niej zajmie maksymalnie kilkanaście minut i możesz wziąć w nim udział z dowolnego miejsca na świecie oraz w każdej chwili.



To jak, masz teraz czas? W takim razie uruchom Messenger’a, klikając tu: m.me/AbananaAdvertising oraz rozpocznij rozmowę słowem „PR” i sprawdź sam... jak to działa.