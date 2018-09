Internet ASAP wraca do Krakowa

Tym razem organizatorzy wraz z partnerami oraz zaproszonymi gośćmi podejmą temat: Efektywny marketing – co to dziś oznacza? Gościem specjalnym śniadania będzie Piotr Golczyk, autor książki Jak zbudować efektywny dział marketingu. Dowiedz się, dlaczego 80% szefów firm nie ufa szefom marketingu i jak to zmienić.

Tematyka spotkania:

Jak zaplanować program lojalnościowy?

Prowadzący: Łukasz Wołek, CEO agencji Abanana i EURA7

10 powodów, dla których warto korzystać z gadżetów reklamowych.

Prowadzący: Michał Biedrzycki, CEO Podarowane.pl

Jak efektywnie wykorzystać big data w komunikacji marketingowej?

Prowadzący: Rafał Szychowski, CEO OAN oraz Tomasz Sokół, COO OAN

Jak zbudować efektywny dział marketingu?

Prowadzący: Piotr Golczyk, Dyrektor Marketingu Operacyjnego firmy Luxoft

Autor książki: Jak zbudować efektywny dział marketingu? Dowiedz się, dlaczego 80% szefów firm nie ufa szefom marketingu i jak to zmienić.

Internet ASAP to cykl spotkań, które obejmują śniadania marketingowe oraz warsztaty, które odbywają się od 2015 roku. Organizatorem Internet ASAP jest spółka Eura7, właściciel marki Eura7 i agencji komunikacji marketingowej Abanana.

Co w marketingu piszczy?

Ideą spotkań jest wymiana doświadczeń między specjalistami z branży a uczestnikami. Tradycyjną formułą są wykłady i prelekcje, a także warsztaty, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród zaproszonych gości. Co ważne – organizatorzy zapewniają przestrzeń i czas na dyskusje oraz nawiązanie nowych kontaktów.

– Jedenasta edycja będzie wyjątkowa z kilku powodów. Po pierwsze wracamy do Krakowa, gdzie na co dzień pracujemy. Po drugie mamy doskonałych prelegentów na czele z Piotrem Golczykiem, którego książka będzie hitem w branży marketingowej i nie pozwoli, żeby przejść obok poruszanych tam tematów obojętnie. Nie można też przejść obojętnie obok naszego wydarzenia, ponieważ to jedyne spotkanie w tym roku w ramach Internet ASAP i pierwsze autorskie spotkanie z Piotrem. Zatem jest to jedyna okazja, aby wymienić się doświadczeniami, wzbogacić swoją wiedzę i zaczerpnąć inspiracji. Zapraszam – mówi Łukasz Wołek, CEO Abanana i Eura7.

Najbliższe śniadanie marketingowe, poświęcone tym zagadnieniom, odbędzie się 10 października w hotelu Swing w Krakowie.

Osoby zainteresowane udziałem w Internet ASAP mogą zarejestrować się tutaj.