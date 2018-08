Eura7 wśród najlepszych agencji według Media & Marketing Polska

Raport zawiera prezentację wyników badania 37 agencji. Co z niego wynika? Agencja Eura7 znajduje się w czołówce najlepszych polskich agencji!

“Pracując każdego dnia, nie zwracamy uwagi na rankingi, plebiscyty. Poświęcamy się działaniom, które wykonujemy dla klientów. Staramy się zrozumieć ich potrzeby, dobrać odpowiednie narzędzia, aby na koniec móc powiedzieć: wykonaliśmy doskonałą pracę. Czujemy satysfakcję, widząc wyniki ankiety przeprowadzonej przez Kantar Millward Brown, w kategorii “zadowolenie z obsługi klienta” plasujemy się bowiem jako agencja na drugim miejscu. Obowiązującą w agencji zasadą jest pełna satysfakcja klienta. Dbałość o to przyniosła nam ogromne wyróżnienie, które daje impuls do jeszcze lepszej pracy, do podejmowania nowych wyzwań i poszukiwania coraz to nowszych rozwiązań. Nasz plan jest prosty: z roku na rok rozwijać się wspólnie z naszymi partnerami” – komentuje z zadowoleniem Tomasz Skrabalak, Dyrektor zarządzający agencji Eura7.