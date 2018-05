Abanana stworzyła wideoprzepisy dla serwisu Uwielbiam.pl

- Stworzyliśmy 46 filmów, czyli kilkadziesiąt wzbudzających apetyt i zachęcających do gotowania przepisów na proste, szybkie i wyśmienite potrawy – mówi Aneta Wloczek, która z ramienia agencji koordynowała prace przy projekcie. Na czas realizacji projektu blaty kuchenne, pełne przepysznych produktów, zamieniły studio filmowe w kuszącą zapachami i feerią barw kuchnię - dodaje.



Uwielbiam.pl to innowacyjne miejsce wirtualnych spotkań wszystkich entuzjastów dobrej kuchni i gotowania. Zarówno początkujący jak i doświadczeni kucharze znajdą tu coś dla siebie. Użytkownicy mają do dyspozycji nie tylko przepisy dopasowane do ich potrzeb, ale także książki kulinarne on-line, porady i ciekawe artykuły, które mogą sami publikować ale też dzielić się nimi z innymi. Przepisy dostępne są w różnorodnej formie – opisu ze zdjęciami, materiału video lub innowacyjnego cooking mode. Wszystko to w wygodnym, intuicyjnym i nowoczesnym interfejsie, opartym na współczesnych trendach koncepcji user experience.



- Projekt, służący promocji serwisu Uwielbiam.pl, realizowany był pod koniec 2017 roku. Obecnie ujrzał on światło dziennie i kilka wyśmienitych wideoprzepisów z tego projektu pojawiło się również na profilu Abanana na Facebooku. Zapraszam zarówno tam, jak i na stronę Uwielbiam.pl! - zachęca CEO Abanana, Łukasz Wołek.