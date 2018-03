Twój KOMFORT bycia sobą, czyli wizerunkowy film lidera w branży podłóg

Podłoga to najważniejszy element dekoracyjny wnętrza, który nadaje aranżacji niepowtarzalnego charakteru. Od zawsze towarzyszy nam w najważniejszych chwilach życia. KOMFORT jako lider w branży podłóg inspiruje do wyboru podłogi, która spełnia nasze indywidualne potrzeby. Marka przy współpracy z agencją komunikacji marketingowej Abanana przygotowała film wizerunkowy, w którym podłoga gra rolę głównego bohatera.

– Zakup podłogi nie jest łatwy dla naszych Klientów i wiąże się z olbrzymimi emocjami. Podłoga jest bazą, która buduje cały wystrój wnętrza. My jako Komfort staramy się dostarczać Klientom takie produkty, które będą spełniały ich oczekiwania i potrzeby – tłumaczy Marta Stawiszyńska, Menedżer ds. Marki w firmie KOMFORT.

„To Twój Dom. Twoja Podłoga. Twój KOMFORT bycia sobą!” to motyw przewodni najnowszej realizacji. To właśnie w domu możemy wyrażać najszczersze emocje i realizować swoje pasje. Dom to również miejsce wypełnione ulotnymi chwilami, które najpełniej przeżywamy w gronie najbliższych. Tylko w domu możesz jednocześnie być romantycznym i twardo stąpać po ziemi. Każdego dnia tworzymy historie, a wszystkiemu towarzyszy zawsze obecna podłoga.

Produkcja filmu to duże przedsięwzięcie, które wiąże się z wielkim wyzwaniem w zakresie wyboru odpowiednich lokalizacji, aktorów i pozostałych członków zespołu.

– Mieliśmy bardzo krótki termin realizacji. Organizację przedsięwzięcia rozpoczęliśmy tuż przed świętami Bożego Narodzenia, więc w okresie między świątecznym, w którym dostępność i dyspozycyjność ludzi jest ograniczona, musieliśmy wybrać aż dziewięciu aktorów, którzy spełnią oczekiwania nasze oraz klienta. Do nakręcenia siedmiu scen potrzebowaliśmy różnych lokalizacji, w których należało zamontować podłogi firmy KOMFORT – mówi Łukasz Wołek, CEO agencji Abanana.

Agencja komunikacji marketingowej Abanana odpowiadała za scenariusz filmu, zaś za produkcję dom produkcyjny Imperia Film z Krakowa.