Agencja Abanana partnerem Tesco Polska

- Współpraca z firmą Tesco jest owocem strategii marketingowej marki Abanana - mówi Łukasz Wołek, CEO Eura7 i Abanana. - Od czterech lat postawiliśmy na mocną komunikację kompetencji agencji na Facebooku, Instagramie i Linkedinie. Ponadto dzielimy się naszym doświadczeniem w ramach wydarzeń Internet ASAP. Do tego dochodzi nasza stała obecność w mediach branżowych czy też cieszący się popularnością blog Labber.pl. Każdego dnia zdobywamy coraz większe zaufanie wśród nowych klientów, także tych z zagranicy. Współpraca z takim partnerem jak Tesco wynika z naszych obopólnych dążeń: Tesco jest pionierem w zakresie popularyzowania usługi dostaw do domu zakupów zamówionych przez Internet, my zaś, bazując na najnowocześniejszych metodach komunikacji marketingowej, efektywnie prowadzimy kampanie reklamowe - dodaje.

- W prowadzonej przez nas komunikacji zachęcamy klientów do korzystania z usług sklepów stacjonarnych oraz promujemy nieustannie rozwijającą się sieć zakupów z wykorzystaniem Internetu - mówi Agnieszka Krok, Head of Creative Abanana, której zespół będzie sprawował pieczę nad projektem.

- Pracując zgodnie ze strategią Tesco, w komunikacji stawiamy na wysoką jakość merytoryczną przekazywanych klientom treści i mocne zaangażowanie odbiorców. Dzięki doświadczeniu zarówno w branży spożywczej, jak i w obsłudze klientów należących do podobnej kategorii, współdziałanie z tak znaczącą siecią jest dla nas ogromną przyjemnością, ale też wyzwaniem - dodaje Jarek Dziedzicki, Account Manager Abanana odpowiedzialny za współpracę z Tesco.

W związku modelem pracy Tesco w Europie Środkowej, Abanana będzie ściśle współpracowała z innymi agencjami obsługującymi Tesco w Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Oznacza to także wymianę projektów, adaptację materiałów oraz dzielenie się doświadczeniami pomiędzy wyżej wymienionymi agencjami a oddziałami Tesco w poszczególnych krajach.