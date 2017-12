Góralki Ciacho ruszają z Abananą na podbój Snapchata

Któż z nas nie zna legendarnych już wafelków Góralki? Ich historia sięga… 1953 roku. Dla starszych są powrotem do smaków dzieciństwa i nieodłącznym dodatkiem do kawy, dla młodszych to rozpoznawalne, delikatne słodycze, po które samemu można sięgnąć na sklepową półkę. Słowacki rodowód, doskonała receptura, nowe smaki i opakowania – te atrybuty wystarczą, by umocnić ich pozycję na rynku. Czas poznać kolejne produkty przygotowane przez I.D.C. Holding – Góralki Ciacho, czyli kruche ciasteczka w wersji maślanej i kakaowej!