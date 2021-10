Abanana wspiera Fundację Aeris Futuro i projekt „Czas na las”

Fundacja w ramach działań realizowanych od 2005 roku walczy ze zmianami klimatu, sadząc drzewa. W tym czasie zasadzono prawie 1,7 mln drzew, co daje 2,4 mln m2 nowego lasu, a to z kolei pozwoliło na skompensowanie 126 tysięcy ton CO2.



„Grupa Eura7 wielokrotnie podkreślała, jak niezwykle istotna jest dbałość o środowisko. Zwracaliśmy między innymi uwagę na fakt, że liczba przetargów w branży marketingowej również wpływa negatywnie na przyrodę i otoczenie. Przygotowanie dokumentacji przetargowej według obowiązujących standardów przez tak wiele podmiotów przyczynia się do wycięcia, tylko w Polsce, prawie 1,7 hektara lasu rocznie. Tym chętniej przystąpiliśmy do wsparcia tak szczytnego projektu, który przeciwdziała degradacji roślinności w kraju i ma realny wpływ na ograniczenie zbyt dużej emisji CO2” - twierdzi Aneta Wloczek, Account Manager Abanana.

„Fundacja wciąż musi obierać nowe kierunki i metody działania, aby dostosować je do zmian, jakie zachodzą na świecie, także tych niespodziewanych czy gwałtownych. Na potrzeby projektu uruchomiono stronę www.czasnalas.org z elementami e-commerce, żeby w pełni wykorzystać jej potencjał, dotrzeć do grupy docelowej, znacznie ją poszerzając. Aeris Futuro powierzyło nam wskazanie strategii contentowej, który wykorzystywany jest w social mediach oraz wsparcie kampanii reklamowych w sieci” - dodaje Zofia Stachoń, Community Manager Abanana.

Jeśli i Ty chcesz wspomóc projekt współorganizowany przez agencję Abanana i Aeris Futuro, to wejdź na stronę www.czasnalas.org i zaledwie kilkoma kliknięciami posadź razem z nami drzewo.